L’infortunio di Osimhen | brutto colpo alla testa | le condizioni dell’attaccante del Napoli

Momenti di apprensione in casa Napoli per le condizioni dell'attaccante Osimhen. Per la cronaca la partita contro l'Atalanta si è conclusa sul risultato di 4-2, la sfida si scatena nelle ripresa, vantaggio firmato da Zapata poi il pareggio di Zielinski. I nerazzurri scappano con Gosens e Muriel, gli ospiti tornano in corsa con un autogol sempre dell'esterno, infine è Romero a fissare il pareggio. Paura durante Ascoli-Salernitana: le FOTO del malore di Dziczek Paura per Osimhen Paura per l'attaccante del Napoli Osimhen, il calciatore nigeriano ha battuto la testa sul terreno di gioco dopo uno scontro con il difensore Romero e ha perso conoscenza. Il calciatore è stato messo in barella e caricato in ambulanza. Successivamente ha ripreso i ...

