Il Principe Carlo fa visita al padre ricoverato a Londra (Di domenica 21 febbraio 2021) Il principe Carlo ha visitato suo padre in ospedale. Il duca di Edimburgo è ricoverato presso il King Edward VII Hospital di Londra da martedì scorso, quando con una brevissima nota Buckingham Palace ha diffuso la notizia, specificando che «dopo essersi sentito poco bene, Sua Altezza Reale il duca di Edimburgo è stato ricoverato».

