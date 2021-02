I fan hanno notato dettagli particolari nello scatto (Di domenica 21 febbraio 2021) La foto di Can Yaman e Diletta Leotta con un cavallo bianco non convince i fan, che stanno ipotizzando che il loro amore sia solo una montatura. Can Yaman e Diletta Leotta: la foto con il cavallo non convince su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 21 febbraio 2021) La foto di Can Yaman e Diletta Leotta con un cavallo bianco non convince i fan, che stanno ipotizzando che il loro amore sia solo una montatura. Can Yaman e Diletta Leotta: la foto con il cavallo non convince su Notizie.it.

Giorgiolaporta : Questa rassegna la dedico a tutti i fan sfegatati di #GiuseppeConte che oggi hanno twittato cose del tipo 'Non si e… - Seoul_ItalyBTS : RT @Seoul_ItalyBTS: #TradITA [#Throwback] 210214???? La trasmissione di oggi è stata bella. E fare il presentatore dai camerini è… divertent… - AlessandraIozz5 : RT @lilacwinae: il male più grande a dayane gliel’hanno fatto i fan della coppietta, buttando fuori tutti coloro a cui lei era legata per p… - Coseaca00066388 : @ReginaCattiva89 Pensa come sarà felice quando scoprirà che le sue amate fan le hanno tolto Rosalinda, aspettava qu… - giul080 : Comunque un appello a tutte le fan page di Tommy, Fra e stefy e anche di Zorpini e zorzando che hanno sospeso le pa… -