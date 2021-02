Formazioni ufficiali Benevento Roma | le scelte degli allenatori

(Di domenica 21 febbraio 2021) Ledimatch valido per la 23ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 23ª giornata di Serie A 2020/2021.(4-3-2-1): Montipó; De Paoli, Glik, Barba, Foulon; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Ionita, Caprari; Lapadula. All. Inzaghi.(3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Mancini, Spinazzola; Karsdorp, Veretout, Villar, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral. All. Fonseca Leggi su Calcionews24.com

