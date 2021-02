Dinosaur Planet, l'originale Star Fox Adventures per N64 mai pubblicato trapela online ed è giocabile! (Di domenica 21 febbraio 2021) I ragazzi di Forest of Illusion, dedicati alla preservazione dei videogiochi più rari, hanno pubblicato in questi giorni una vera e propria rarità: una versione giocabile di Dinosaur Planet, un videogioco Rare per Nintendo 64, mai pubblicato ufficialmente. I fan ricorderanno molto bene Dinosaur Planet perché si tratta della versione "beta" di quello che, in futuro, sarebbe diventato Star Fox Adventure, l'action Zelda-like con protagonista Star Fox. La build del gioco è datata dicembre 2000 ed è stata acquistata da un collezionista svedese. A detta dei ragazzi di Forest of Illusion, doveva trattarsi di una versione di gioco molto avanzata, ma è stato necessario smanettarci sopra un po' per renderla pienamente giocabile. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 21 febbraio 2021) I ragazzi di Forest of Illusion, dedicati alla preservazione dei videogiochi più rari, hannoin questi giorni una vera e propria rarità: una versione giocabile di, un videogioco Rare per Nintendo 64, maiufficialmente. I fan ricorderanno molto beneperché si tratta della versione "beta" di quello che, in futuro, sarebbe diventatoFox Adventure, l'action Zelda-like con protagonistaFox. La build del gioco è datata dicembre 2000 ed è stata acquistata da un collezionista svedese. A detta dei ragazzi di Forest of Illusion, doveva trattarsi di una versione di gioco molto avanzata, ma è stato necessario smanettarci sopra un po' per renderla pienamente giocabile. Leggi altro...

