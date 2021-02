Covid: Confindustria Pesaro, pronti allestire camper per vaccini (Di domenica 21 febbraio 2021) Gli industriali vogliono vaccinare i lavoratori il prima possibile. "Siamo pronti - annuncia Confindustria Marche Nord sezione Pesaro Urbino - ad allestire un camper che possa viaggiare per il ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 21 febbraio 2021) Gli industriali vogliono vaccinare i lavoratori il prima possibile. "Siamo- annunciaMarche Nord sezioneUrbino - adunche possa viaggiare per il ...

Covid: Confindustria Pesaro, pronti allestire camper per vaccini Nel giorno in cui diventano 25 mila i tamponi antigenici effettuati in aziende della provincia aderenti a Confindustria, il presidente Mauro Papalini annuncia una nuova disponibilità, "per venire ...

Covid: Confindustria Pesaro, pronti allestire camper per vaccini (ANSA) - PESARO, 21 FEB - Gli industriali vogliono vaccinare i lavoratori il prima possibile. "Siamo pronti - annuncia Confindustria Marche Nord sezione Pesaro Urbino - ad allestire un camper che poss ...

