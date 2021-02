Albino | canna fumaria in fiamme | intervengono i vigili del fuoco

(Di domenica 21 febbraio 2021) Paura nella mattinata di domenica 21 febbraio ad, dove ladi un’abitazione ha presoin via Gotte: l’allarme è scattato attorno alle 8.50, con ideldel Comando di Bergamo e i volontari di Gazzaniga che sono subito intervenuti. In circa un paio d’ore lesono state spente e la zona bonificata. L'articolo BergamoNews.

Paura nella mattinata di domenica 21 febbraio ad Albino, dove la canna fumaria di un'abitazione ha preso fuoco in via Gotte: l'allarme è scattato attorno ...