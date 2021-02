Zaniolo: Tra un mese in campo, farò di tutto per esserci agli Europei” (Di sabato 20 febbraio 2021) Zaniolo tra ritorno in campo ed Europei: “Ad aprile sarò a pieno regime, voglio avere una buona condizione per maggio per convincere Mancini” Dopo la sconfitta con la Juventus, la Roma è tornata a vincere, prima contro l’Udinese e poi contro il Braga. Due vittorie che hanno permesso ai giallorossi di risalire al 3° posto in campionato e di ipotecare il passaggio del turno in Europa League. Fonseca adesso può contare sul recupero di Pedro e di El Shaarawy, e tra un mese anche di Zaniolo, che scalpita per tornare in campo. L’attaccante ha quasi recuperato dal secondo infortunio al crociato subito a settembre in Nazionale, ed è vicino al rientro in campo. Lo afferma lo stesso Zaniolo, rispondendo ad alcune domande degli utenti durante una diretta ... Leggi su zon (Di sabato 20 febbraio 2021)tra ritorno ined: “Ad aprile sarò a pieno regime, voglio avere una buona condizione per maggio per convincere Mancini” Dopo la sconfitta con la Juventus, la Roma è tornata a vincere, prima contro l’Udinese e poi contro il Braga. Due vittorie che hanno permesso ai giallorossi di risalire al 3° posto in campionato e di ipotecare il passaggio del turno in Europa League. Fonseca adesso può contare sul recupero di Pedro e di El Shaarawy, e tra unanche di, che scalpita per tornare in. L’attaccante ha quasi recuperato dal secondo infortunio al crociato subito a settembre in Nazionale, ed è vicino al rientro in. Lo afferma lo stesso, rispondendo ad alcune domande degli utenti durante una diretta ...

