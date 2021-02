Tour des Alpes Maritimes et du Var 2021: Michael Woods beffa Bauke Mollema che resta leader della classifica (Di sabato 20 febbraio 2021) Seconda tappa con un altro strappo posto sul finale per il Tour des Alpes Maritimes et du Var 2021. Frazione con partenza e arrivo in quel di Fayence di 168,9 chilometri con il muro conclusivo che presentava punte nettamente oltre il 10%. Ad imporsi, su un percorso perfetto per le sue caratteristiche, è il canadese Michael Woods, al primo successo in maglia Israel Start-Up Nation. Sette corridori in fuga nelle prime fasi di gara: Dylan Kowalski (Xelliss-Roubaix Lille Métropole), Clément Berthet, Biniam Girmay (Delko), Hugo Houle (Astana-Premier Tech), Víctor De La Parte (Total Direct Energie), Cyril Barthe (B&B Hôtels p/b KTM) e Andrea Mifsud (Swiss Racing Academy). Vantaggio massimo che ha superato i 4?, ma il gruppo ha gestito al meglio la situazione, andandoli a raggiungere ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021) Seconda tappa con un altro strappo posto sul finale per ildeset du Var. Frazione con partenza e arrivo in quel di Fayence di 168,9 chilometri con il muro conclusivo che presentava punte nettamente oltre il 10%. Ad imporsi, su un percorso perfetto per le sue caratteristiche, è il canadese, al primo successo in maglia Israel Start-Up Nation. Sette corridori in fuga nelle prime fasi di gara: Dylan Kowalski (Xelliss-Roubaix Lille Métropole), Clément Berthet, Biniam Girmay (Delko), Hugo Houle (Astana-Premier Tech), Víctor De La Parte (Total Direct Energie), Cyril Barthe (B&B Hôtels p/b KTM) e Andrea Mifsud (Swiss Racing Academy). Vantaggio massimo che ha superato i 4?, ma il gruppo ha gestito al meglio la situazione, andandoli a raggiungere ...

