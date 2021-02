Stefano De Martino prima e dopo i ritocchini: com’era il ballerino prima (Di sabato 20 febbraio 2021) Stefano De Martino è cambiato tantissimo dal suo debutto ad Amici. Ecco quali ritocchi sono stati effettuati dal conduttore. I ritocchini di Stefano De Martino Lui è uno dei conduttori più amati del piccolo schermo. Partito come allievo nella scuola di Amici, condotto da Maria De Filippi, come ballerino, ha raggiunto le vette della televisione. In queste settimane, su Rai Due, conduce il programma Stasera tutto è possibile, dopo essere stato al timone di Made in Sud. Stefano De Martino, considerato uno degli uomini più belli del piccolo schermo, è finito spesso sulle copertine gossip nostrane. prima per la relazione con la cantante Emma Marrone, poi per la storia d’amore con Belen ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 20 febbraio 2021)Deè cambiato tantissimo dal suo debutto ad Amici. Ecco quali ritocchi sono stati effettuati dal conduttore. IdiDeLui è uno dei conduttori più amati del piccolo schermo. Partito come allievo nella scuola di Amici, condotto da Maria De Filippi, come, ha raggiunto le vette della televisione. In queste settimane, su Rai Due, conduce il programma Stasera tutto è possibile,essere stato al timone di Made in Sud.De, considerato uno degli uomini più belli del piccolo schermo, è finito spesso sulle copertine gossip nostrane.per la relazione con la cantante Emma Marrone, poi per la storia d’amore con Belen ...

