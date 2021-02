Serie C, Palermo: Lorenzo Lucca sulle orme di Toni, prime offerte di mercato? (Di sabato 20 febbraio 2021) Lorenzo Lucca alla conquista del Palermo e in lotta per lo scettro di monarca dei marcatori nel Gruppo C della Serie C. I rosanero di Dario Mirri, guidati da Roberto Boscaglia, hanno scoperto di avere in casa un bomber di razza capace davvero di fare la differenza in zona goal, uno dei punti critici dei siciliani. Non a caso, il secondo marcatore stagionale delle aquile è Andrea Saraniti, fermo ancora a quattro centri. L’efficacia in zona goal, le movenze in campo ed il fisico possente hanno richiamato alla memoria uno dei migliori attaccanti della storia palermitana: Luca Toni, la punta della promozione in Serie A e dei primi, fantastici anni, in massima Serie dei siciliani all’epoca di Maurizio Zamparini e Francesco Guidolin. Le ottime prestazioni (10 reti in 21 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 20 febbraio 2021)alla conquista dele in lotta per lo scettro di monarca dei marcatori nel Gruppo C dellaC. I rosanero di Dario Mirri, guidati da Roberto Boscaglia, hanno scoperto di avere in casa un bomber di razza capace davvero di fare la differenza in zona goal, uno dei punti critici dei siciliani. Non a caso, il secondo marcatore stagionale delle aquile è Andrea Saraniti, fermo ancora a quattro centri. L’efficacia in zona goal, le movenze in campo ed il fisico possente hanno richiamato alla memoria uno dei migliori attaccanti della storia palermitana: Luca, la punta della promozione inA e dei primi, fantastici anni, in massimadei siciliani all’epoca di Maurizio Zamparini e Francesco Guidolin. Le ottime prestazioni (10 reti in 21 ...

