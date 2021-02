Serie A, oggi continua la 23a giornata. Il programma (Di domenica 21 febbraio 2021) Archiviato anche il sabato, la 23a giornata di Serie A entra nel vivo con le gare di domenica attesissime, il derby di Milano e la sfida tra Atalanta e Napoli. Questo il programma completo: VENERDI’ 19 FEBBRAIO Fiorentina-Spezia 3-0 Cagliari-Torino 0-1 SABATO 20 FEBBRAIO Genoa-Verona 2-2 Sassuolo-Bologna 1-1 DOMENICA 21 FEBBRAIO Parma-Udinese alle 12.30 Milan-Inter alle 15.00 Atalanta-Napoli alle 18.00 Benevento-Roma alle 20.45 LUNEDÌ 22 FEBBRAIO Juventus-Crotone alle 20.45 Foto: Logo Serie A L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 21 febbraio 2021) Archiviato anche il sabato, la 23adiA entra nel vivo con le gare di domenica attesissime, il derby di Milano e la sfida tra Atalanta e Napoli. Questo ilcompleto: VENERDI’ 19 FEBBRAIO Fiorentina-Spezia 3-0 Cagliari-Torino 0-1 SABATO 20 FEBBRAIO Genoa-Verona 2-2 Sassuolo-Bologna 1-1 DOMENICA 21 FEBBRAIO Parma-Udinese alle 12.30 Milan-Inter alle 15.00 Atalanta-Napoli alle 18.00 Benevento-Roma alle 20.45 LUNEDÌ 22 FEBBRAIO Juventus-Crotone alle 20.45 Foto: LogoA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

