Lockdown in Italia, segnatevi questa data sul calendario (Di sabato 20 febbraio 2021) La data chiave è il 25 febbraio, quando scade il divieto di spostamento tra le Regioni e il governo dovrà decidere se prorogarlo con un nuovo provvedimento oppure consentire la libera circolazione in tutto il Paese. Quel giorno si comincerà dunque a delineare la strategia del governo guidato da Mario Draghi per fermare i contagi da Covid 19. E il messaggio che arriva dalle Regioni è già esplicito: modificare il sistema di divisione per fasce. Nelle prossime ore potrebbe trasformarsi in un documento da sottoporre allo stesso presidente del Consiglio e ai ministri della Salute Roberto Speranza e degli Affari Regionali Mariastella Gelmini. Le proposte sono diverse, quella prevalente - che piace a Speranza - ipotizza «l’Italia in fascia arancione per qualche settimana in modo da arginare le varianti». Tutti chiedono un «cambio di passo» per evitare ... Leggi su howtodofor (Di sabato 20 febbraio 2021) Lachiave è il 25 febbraio, quando scade il divieto di spostamento tra le Regioni e il governo dovrà decidere se prorogarlo con un nuovo provvedimento oppure consentire la libera circolazione in tutto il Paese. Quel giorno si comincerà dunque a delineare la strategia del governo guidato da Mario Draghi per fermare i contagi da Covid 19. E il messaggio che arriva dalle Regioni è già esplicito: modificare il sistema di divisione per fasce. Nelle prossime ore potrebbe trasformarsi in un documento da sottoporre allo stesso presidente del Consiglio e ai ministri della Salute Roberto Speranza e degli Affari Regionali Mariastella Gelmini. Le proposte sono diverse, quella prevalente - che piace a Speranza - ipotizza «l’in fascia arancione per qualche settimana in modo da arginare le varianti». Tutti chiedono un «cambio di passo» per evitare ...

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown Italia Italia zona arancione e stop spostamenti tra Regioni ... cosa succede dopo il 25 febbraio Italia zona arancione per contrastare le varianti covid e ... "Quando si richiama il lockdown viene in mente qualcosa che non è percorribile, il lockdown che ci fu lo ...

'In arancione tutta l'Italia', il lockdown 'soft' richiesto dalle Regioni al Governo Un'altra ipotesi è quella del modello Natale: nei feriali tutta l'Italia in arancione e fine settimana in rosso lockdown. Quindi dal lunedì al venerdì ristoranti e bar chiusi tutto il giorno. Ferma ...

Covid, l’Italia in zona arancione: ipotesi lockdown leggero | Cosa cambia e da quando Tutta Italia in zona arancione. Spunta l'ipotesi di un lockdown leggero. Ma cosa cambia e da quando scatteranno le restrizioni?

