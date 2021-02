LIVE Brady-Osaka 0-1, Finale Australian Open in DIRETTA: primo turno di servizio favorevole alla nipponica (Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Seconda di servizio come una prima per la numero 22 del tabellone, la palla schizza sulla racchetta della Osaka e vola sugli spalti 40-40 Risponde molto profondo la giapponese, la Brady spara lungo il colpo. A-40 Lungo il rovescio della Osaka 40-40 La Brady rimane incastrata nella diagonale di rovescio e prova ad uscirne con il lungolinea: palla larga 40-30 L’americana riprova il rovescio lungolinea, il suo colpo si infrange in rete 40-15 Doppio fallo dell’americana, che rischia parecchio sulla seconda di servizio 40-0 Prima di servizio vincente per la Brady 30-0 Osaka tenta di attaccare la seconda di ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAA-40 Seconda dicome una prima per la numero 22 del tabellone, la pschizza sulla racchetta dellae vola sugli spalti 40-40 Risponde molto profondo la giapponese, laspara lungo il colpo. A-40 Lungo il rovescio della40-40 Larimane incastrata nella diagonale di rovescio e prova ad uscirne con il lungolinea: plarga 40-30 L’americana riprova il rovescio lungolinea, il suo colpo si infrange in rete 40-15 Doppio fallo dell’americana, che rischia parecchio sulla seconda di40-0 Prima divincente per la30-0tenta di attaccare la seconda di ...

Eurosport_IT : Partite! Brady vs Osaka, chi la spunta? ?? Segui il LIVE ?? - Ubitennis : Australian Open 2021, LIVE: Osaka sfida Brady per il titolo - SuperTennisTv : La ???? @naomiosaka non ha mai perso una finale Slam... sarà questa la prima volta? La ???? @jennifurbrady95 sogna il 1… - zazoomblog : LIVE Brady-Osaka Finale Australian Open in DIRETTA: la giapponese parte favorita - #Brady-Osaka #Finale… - arto11111 : RT @Eurosport_IT: ?????? ??????????????`? ?????? ???? Jennifer Brady ?? Naomi Osaka ???? ? Sabato 20 febbraio - ore 9:30 Segui live la finale femminile deg… -