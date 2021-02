Giulia De Lellis | l’influencer pubblica degli scatti romantici con Carlo Beretta

(Di sabato 20 febbraio 2021)De, contro ogni aspettativa, proseguono la loro storia d’amore iniziata quest’estate. I due, nonostante i pettegolezzi e le critiche, continuano ad essere una coppia molto felice, così come Andrea Damante che ha una nuova fidanzata.De, in queste ore, hatomolto dolci con il suo L'articolo

aisaludovica : Le dayaners che invocano il supporto delle bimbe di Giulia De Lellis per la loro beniamina. Dayane sta perdendo con… - xxmoongirl : RT @Merypillow: Le bimbe di Tommaso Zorzi penso che a sto punto hanno superato anche le bimbe di Giulia De Lellis. ?????? #tzvip - Merypillow : Le bimbe di Tommaso Zorzi penso che a sto punto hanno superato anche le bimbe di Giulia De Lellis. ?????? #tzvip - Alessia54219290 : @PrincipessaDemo @idiletisim @canselemirr Il fandom di Demet mi spiace dirlo ma a volte mi sembra quello di Giulia de Lellis...?? - Nanna905 : RT @ilykayup: Io comunque prevedo un picco assurdo nella carriera di Giulia, come la De lellis #prelemi -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis

Blasting News Italia

Cosa ne pensate del nuovo lui dide? A lei sembra piacere molto ma molti fan pensano ancora al passato, ecco alcune curiosità Sempre all'attacco, pronta per nuove avventure lavorative,Deè sempre attiva ...... Alba Parietti, Paola Turci, Can Yaman, Giada Pezzaioli,De, Guendalina Canessa,Nati, Aida Yespica. È sposato da tanti anni con la sua Letizia ; la coppia ha una figlia nata nel ...Tra i più amati ci sono anche Francesco Totti e Ilary Blasi e pure Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta. Ecco tutto quello che non puoi assolutamente perderti... LUNEDI' 16 FEBBRAIO Diletta ...È un periodo d’oro per la visibilità di Valeggio sul Mincio e delle sue numerose bellezze storico-artistiche e paesaggistiche. Dopo... Scopri di più ...