Donald Trump sta pensando di aprire un proprio social network (Di sabato 20 febbraio 2021) Donald Trump non ha ancora dichiarato pubblicamente se proverà a ricandidarsi alla presidenza degli Stati Uniti nel 2024, ma nel frattempo lascia intendere che potrebbe aprire un proprio social network. Lo ha detto in un'intervista alla rete Newsmax, tornando sulla controversia avuta negli ultimi mesi con Twitter («Non tornerò su Twitter», ha detto Trump): la piattaforma aveva oscurato il suo account all'indomani dell'irruzione di una folla di facinorosi in Campidoglio lo scorso 6 gennaio. Trump ha così aperto alla possibilità di creare una propria piattaforma: «C'è anche l'altra opzione di costruire un nostro sito», ha aggiunto ribadendo il «grande consenso» di cui gode tra l'elettorato repubblicano. Pur sconfitto alle presidenziali da Joe Biden, ...

