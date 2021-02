Covid, Casini: 'Finalmente a casa, grazie per cure e affetto' (Di sabato 20 febbraio 2021) 'A casa Finalmente! Ancora positivo, purtroppo, ma sereno e tranquillo. L'isolamento domiciliare è comunque meglio! Desidero ringraziare chi si è preso cura di me, i fantastici operatori sanitari e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 20 febbraio 2021) 'A! Ancora positivo, purtroppo, ma sereno e tranquillo. L'isolamento domiciliare è comunque meglio! Desidero ringraziare chi si è preso cura di me, i fantastici operatori sanitari e ...

Corriere : Casini dimesso dall’ospedale: «Ancora positivo, ma sereno. In isolamento a casa» - helberviana : RT @Corriere: Casini è a casa dopo il ricovero per Covid: «In ospedale leggevo ma ho anche guardato t... - Paolo64273974 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Casini: 'Finalmente a casa, grazie per cure e affetto' #covid - Corriere : Casini è a casa dopo il ricovero per Covid: «In ospedale leggevo ma ho anche guardato t... - _Carlottamiller : RT @MediasetTgcom24: Covid, Casini: 'Finalmente a casa, grazie per cure e affetto' #covid -