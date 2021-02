Castello di Godego | strangola il figlio di 2 anni e si toglie la vita

(Di sabato 20 febbraio 2021) Adi, in provincia di Treviso, un uomo ha ucciso ildi 2per poirsi lacon un coltello Oggi, sabato 20 febbraio, una sanguinosa tragedia ha interessato il trevigiano. Un uomo di 43avrebbe primato ildi 2e poi si sarebbe tolto lacon un coltello. Ha trovare i corpi senza, il nonno del piccolo, padre dell’omicida. Leggi anche -> Muore uomo nel biellese dopo aver aggredito i carabinieri E’ successo adiIl fatto è successo intorno alle 13 di oggi adiin provincia di Treviso, nell’abitazione ...

infoitinterno : Papà uccide il figlio di due anni, tragedia a Castello di Godego - TgrVeneto : A dare l'allarme sono stati il nonno e lo zio del piccolo, dopo avere suonato inutilmente il campanello. E' accadut… - ivanacristofane : RT @ImolaOggi: Padre uccide il figlio di 2 anni e si toglie la vita a Castello di Godego, nel Trevigiano - Filo2385Filippo : RT @rtl1025: ?? Un #padre di 43 anni ha ucciso il proprio #figlio, di due anni, e si è poi #suicidato, Il fatto è avvenuto a Castello di God… - occhio_notizie : Tragedia a Castello di Godego, strangola il figlio di 2 anni poi si uccide -

Ultime Notizie dalla rete : Castello Godego

Un padre di 43 anni ha ucciso il proprio figlio, di due anni, e si è poi suicidato, Il fatto è avvenuto adi, nel trevigiano. A trovare i corpi è stato il nonno, che ha chiamato i carabinieri. La madre, in quel momento, era fuori casa. Sul posto è arrivata anche la pm Mara De Donà. Il ...Dramma adi, provincia di Treviso , dove un uomo di 43 anni avrebbe ucciso il suo bambino di due anni per poi togliersi la vita. Il dramma si sarebbe consumato nella tarda mattinata di sabato, ...Un padre di 43 anni ha ucciso strangolandolo il proprio figlio, di due anni, e si è poi suicidato. Il fatto è avvenuto a Castello di Godego, nel trevigiano.Un uomo di 43 anni ha ucciso il figlio di 2 anni e si è poi tolto la vita. La tragedia è avvenuta in provincia di Treviso, a Castello di Godego. A trovare ...