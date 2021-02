Bimbo scalzo e solo di notte con temperature sotto zero | salvato dall’autista di uno spazzaneve

(Di sabato 20 febbraio 2021) Un bambino è uscito di casa in pienae congelide, senza giacca e scarpe, e si è perso. Un uomo che stava pulendo le strade lo haPer tutti David Gehrke, un autista di, è oggi un eroe per un gesto che ha permesso ad undi soli 5 L'articolo NewNotizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Bimbo scalzo

NewNotizie

Spiderman ha trovato anche unvestito come lui che, al veder comparire all'improvviso il suo ... con gli insegnanti Nino e Andrea, Ettore Guarnaccia e Giuseppe Mastrorillo e tutti gli ...Spiderman ha trovato anche unvestito come lui che, al veder comparire all'improvviso il suo ... con gli insegnanti Nino e Andrea, Ettore Guarnaccia e Giuseppe Mastrorillo e tutti gli ...Un bambino è uscito di casa in piena notte e con temperature gelide, senza giacca e scarpe, e si è perso. Un uomo che stava pulendo le strade lo ha salvato ...