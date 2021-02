Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 19 febbraio 2021 (Di sabato 20 febbraio 2021) Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 19 febbraio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 lo show Il Cantante Mascherato ha avuto 3743 spettatori (17.38%); su Canale5 la puntata del Grande Fratello VIP ha avuto 3491 spettatori (18.97%). Il programma Freedom – Oltre il confine su Italia1 ha ottenuto 1013 spettatori (5.05%); su Rai2 il telefilm The Good Doctor 1455 spettatori (5.43%), poi la serie The Resident 1103 (4.48%); il programma Titolo V su Rai3 ne ha conquistati 516 (2.28%). Su Rete4 la puntata di Quarto Grado ha totalizzato 1208 spettatori (6.12%) e su La7 il programma Propaganda Live ne ha avuti 1100 (5.67%). ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 20 febbraio 2021)tv: idei programmi più visti di19, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 lo show Il Cantante Mascherato ha avuto 3743 spettatori (17.38%); su Canale5 la puntata del Grande Fratello VIP ha avuto 3491 spettatori (18.97%). Il programma Freedom – Oltre il confine su Italia1 ha ottenuto 1013 spettatori (5.05%); su Rai2 il telefilm The Good Doctor 1455 spettatori (5.43%), poi la serie The Resident 1103 (4.48%); il programma Titolo V su Rai3 ne ha conquistati 516 (2.28%). Su Rete4 la puntata di Quarto Grado ha totalizzato 1208 spettatori (6.12%) e su La7 il programma Propaganda Live ne ha avuti 1100 (5.67%). ...

