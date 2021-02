Amici 20 | puntata di sabato 20 febbraio 2021 in diretta – Ospite Alberto Urso

(Di sabato 20 febbraio 2021) Maria De Filippi -2020 arriva al tredicesimo speciale delpomeriggio e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che è accaduto in studio nel corso della registrazione, avvenuta ieri.20: laminuto per minuto delladi2014.10: Aspettando20: anticipazionidi20Su Canale 5, a partire dalle 14.10, Maria De Filippi conduce la tredicesimadeldi20, con ...

GioPanariello : Altri amici, altra puntata...si riparte con le prove! A giovedì ?? #luièpeggiodime @RaiTre @RaiPlay… - Venice_Carnival : Buongiorno e Buon San Valentino amici del Carnevale ?? Ci vediamo questa sera, sempre alle 17, sempre sui nostri c… - CIAfra73 : Live 20 febbraio 2021 · #Amici20, tredicesima puntata speciale. Con #MariaDeFilippi ogni sabato pomeriggio, alle o.… - cheTVfa : #Amici20 – 20 febbraio 2021 | ANTICIPAZIONI tredicesima puntata - samialu : RT @SaraRRSnow: Fandom di #SenÇalKapimi, domani commentiamo amici con # Amici20 e poi #EdSer. Quando uscirà l'hashtag della puntata, userem… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici puntata

E alla fine sembra proprio che sarà di nuovo Raffaele Renda a mettere in crisi di nuovo Arisa e Rudy Zerbi nella nuovadi2021. Il cantante continua ad essere tema di discussione e non solo per il gossip tra i ragazzi di, visto che Martina si era interessata a lui, ma anche per via del suo modo di ...Alberto Urso mette in crisi Deddy ad2021 con uno scherzo 'cattivo' Alberto Urso è il grande ospite delladi oggi di2021 . Il bel campioncino di Maria de Filippi è noto non solo per la sua bella voce e per il suo bel canto, presto di nuovo in tutte le radio con il suo singolo Amarsi è un ...Stasera, sabato 20 febbraio Maria De Filippi torna con C'è posta per Te. Chi saranno gli ospiti della puntata di stasera?Tutto su Tancredi Cantù Rajnoldi, cantante di Amici 20, dall’età, al percorso nel talent show, a dove seguirlo sui social e Instagram.