A casa il killer di Romeo: "Non voleva ucciderlo" (Di sabato 20 febbraio 2021) Tiziana Paolocci L'omicidio derubricato a preterintenzionale: il diciassettenne ottiene gli arresti domiciliari Camillo Buro torna a casa. Romeo Bondanese, invece, giace su un letto dell'obitorio in attesa dell'autopsia, che a questo punto potrà solo fornire qualche dettaglio in più sulla sua morte. La famiglia del diciassettenne, un ragazzone di un metro e novanta bello come il sole, studente dell'Istituto nautico Caboto di Gaeta, non si dà pace e ieri si è detta schifata quando ha saputo che il Tribunale dei minorenni di Roma ha convalidato il fermo del coetaneo, accusato dell'omicidio, ma ha disposto gli arresti domiciliari. Camillo, originario di casapulla, in provincia di Caserta, calciatore e studente di un istituto tecnico, ieri mattina ha infatti lasciato il centro d'accoglienza minorile di via Virginia Agnelli, ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 20 febbraio 2021) Tiziana Paolocci L'omicidio derubricato a preterintenzionale: il diciassettenne ottiene gli arresti domiciliari Camillo Buro torna aBondanese, invece, giace su un letto dell'obitorio in attesa dell'autopsia, che a questo punto potrà solo fornire qualche dettaglio in più sulla sua morte. La famiglia del diciassettenne, un ragazzone di un metro e novanta bello come il sole, studente dell'Istituto nautico Caboto di Gaeta, non si dà pace e ieri si è detta schifata quando ha saputo che il Tribunale dei minorenni di Roma ha convalidato il fermo del coetaneo, accusato dell'omicidio, ma ha disposto gli arresti domiciliari. Camillo, originario dipulla, in provincia di Caserta, calciatore e studente di un istituto tecnico, ieri mattina ha infatti lasciato il centro d'accoglienza minorile di via Virginia Agnelli, ...

Daniele75144186 : #QuartoGrado con un assassino in casa fa 21 minuti di telefonata? non chiami la pula? in 21 minuti che cazzo si son… - maxweb522 : @QuartoGrado Ma se il killer già era in casa? L'amica di Arianna potrebbe essere d'accordo con il padre e Arianna stessa? - luscifah : a tanto così da infrangere davvero il blocco regione e andare a casa di x almeno scopo e non sto chiusa in questa c… - phranziska : @vitaindiretta Il marito di Ilenia potrebbe aver portato lui il killer fino, che so, a un km dalla casa. Tanto dov… - BillaLill : @pomeriggio5 Mi sa che il killer era in casa,magari nella stanza accanto..a sentire il racconto della vicina. Un ki… -