Vita in Diretta, Alberto Matano si igienizza le mani in tv ma non è chiaro se … (Di venerdì 19 febbraio 2021) Alberto Matano, anche ieri, come ogni giorno dal lunedì al venerdì, è andato in onda nel pomeriggio, verso le 16.30 con la sua Vita in Diretta. Numerosi gli ospiti in studio e alcuni collegati e la puntata è scivolata via tra discussioni sulla pandemia e stretta attualità. Poi, ad un certo punto, il pubblico da casa ha assistito ad una scena che non si è capito se è stata fatta apposta o ripresa casualmente dalle telecamere. Vediamo cosa è accaduto. Alberto Matano ospita a Vita in Diretta Alessandra Mussolini e i due si igienizzano le mani Ieri, durante la puntata di Vita in Diretta le telecamere hanno ripreso una scena: Alberto Matano e ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 19 febbraio 2021), anche ieri, come ogni giorno dal lunedì al venerdì, è andato in onda nel pomeriggio, verso le 16.30 con la suain. Numerosi gli ospiti in studio e alcuni collegati e la puntata è scivolata via tra discussioni sulla pandemia e stretta attualità. Poi, ad un certo punto, il pubblico da casa ha assistito ad una scena che non si è capito se è stata fatta apposta o ripresa casualmente dalle telecamere. Vediamo cosa è accaduto.ospita ainAlessandra Mussolini e i due sino leIeri, durante la puntata diinle telecamere hanno ripreso una scena:e ...

MatteoBandit2 : @biif @danielsun71mi @SensoDiNausea Idolo quello del collegamento alla vita in diretta di qualche mese fa, che cazz… - Ivana18742397 : @SimoGianlorenzi Caro dayane in confessionale e poi mandato in prima serata ha offeso alle spalle Stefania!sulla… - asociale_a_vita : @kimxben queen che segue la diretta dalla francia #tzvip - you_know_who_8 : Mi sono fatta un toast,ho bevuto, fumato ma la regia non è cambiata. Menomale che crock si muove ogni tanto.C'è se… - OttonelloMauro : RT @antonluca_cuoco: La storia. In diretta. Da marte. Dopo avere viaggiato per 203 giorni coprendo una distanza di oltre 470 milioni di ch… -