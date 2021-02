Toglieteci tutto, ma non Mr. Big (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ok Samantha. Anche se è stata (molto) dura farcene una ragione. Perché, diciamolo, gran parte dei titoli rivoluzionari di fine anni ’90 – «finalmente le donne parlano di sesso come gli uomini» – è stato merito suo. Ma abbiamo voluto concedergli il beneficio del dubbio. Ora però apprendiamo che il ritorno di Sex and the city – una nuova serie dal titolo And Just Like That sempre per HBO – sarà senza Mr. Big. Lo scrive il sempre ben informato Page Six: «Chris Noth non farà parte del reboot». Punto. Leggi su vanityfair (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ok Samantha. Anche se è stata (molto) dura farcene una ragione. Perché, diciamolo, gran parte dei titoli rivoluzionari di fine anni ’90 – «finalmente le donne parlano di sesso come gli uomini» – è stato merito suo. Ma abbiamo voluto concedergli il beneficio del dubbio. Ora però apprendiamo che il ritorno di Sex and the city – una nuova serie dal titolo And Just Like That sempre per HBO – sarà senza Mr. Big. Lo scrive il sempre ben informato Page Six: «Chris Noth non farà parte del reboot». Punto.

Ultime Notizie dalla rete : Toglieteci tutto Internet in Italia continua a crescere, i dati di gennaio 2021 Per rappresentare con uno slogan la crescita di Internet in Italia a gennaio si potrebbe dire, toglieteci tutto, ma non la Serie A. Ma andiamo con ordine. È passato quasi un anno. Chi è stato fortunato si lamenta che lo smart working, ha esasperato le tensioni familiari e messo a rischio ...

Cappotto Inverno 2021: il loden è di tendenza e si porta così Tutto - sembrerebbero gridare le tra maison - toglieteci tutto, ma non l' antico splendore del loden .

Sanremo: toglieteci tutto, ma non il Festival Affaritaliani.it ZFM: Al presidio di Irosa continua la mobilitazione dei 133 comuni montani della Sicilia La battaglia per l’istituzione delle Zone Franche Montane di Sicilia continua e giunge oggi al 62esimo giorno. Al presidio di Irosa continua la mobilitazione dei 133 sindaci coadiuvati dal comitato pr ...

Taranto nella stanza dei bottoni anche con Draghi Non fateci aspettare altri quarant'anni prima di poter annoverare nuovamente un tarantino nel governo del Paese. Il campanilismo peloso non ...

