Serie A, Sacchi: "Tre squadre per lo Scudetto. Il Milan è più gruppo" Arrigo Sacchi, in un'intervista rilasciata al Daily Mail, ha parlato del calcio italiano e della lotta Scudetto: "Ci sono tre squadre che puntano a vincere: l'Inter ha Lukaku, la Juve Ronaldo e il Milan Ibrahimovic. È impossibile per loro fare bene se questi giocatori non rendono al loro livello. Ma", puntualizza, "il Milan è diverso perché la squadra di Pioli è un gruppo, ha vinto anche senza Ibra. L'unità di intenti è fondamentale". L'ex ct azzurro ha poi parlato del calcio italiano in generale: "In Italia non sappiamo cosa sia davvero il calcio. Per noi non è uno sport, perché uno sport ha delle regole ferree e noi abbiamo vissuto degli scandali, e non è uno spettacolo perché il calcio non ci interessa come tale. E allora cos'è per noi il calcio? Una rivincita sociale".

