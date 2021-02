Presentazione Alpha Tauri 2021: ecco la nuova monoposto di Gasly e Tsunoda (FOTO) (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dopo la McLaren, ecco l’Alpha Tauri. Nella mattinata di venerdì 19 febbraio la Scuderia Alpha Tauri, ex Toro Rosso, ha presentato ufficialmente l’AT02. Livrea a colori invertiti rispetto a quella utilizzata lo scorso anno per una monoposto capace di vincere il Gran Premio d’Italia con Pierre Gasly. Proprio il francese sarà al volante della macchina di Faenza con al suo fianco il rookie Yuki Tsunoda. dropping the AT(oh!)2 like it's hot ? full hi-res gallery ? https://t.co/gRgNFe3K2w pic.twitter.com/t00lN1BjGA — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) February 19, 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dopo la McLaren,l’. Nella mattinata di venerdì 19 febbraio la Scuderia, ex Toro Rosso, ha presentato ufficialmente l’AT02. Livrea a colori invertiti rispetto a quella utilizzata lo scorso anno per unacapace di vincere il Gran Premio d’Italia con Pierre. Proprio il francese sarà al volante della macchina di Faenza con al suo fianco il rookie Yuki. dropping the AT(oh!)2 like it's hot ? full hi-res gallery ? https://t.co/gRgNFe3K2w pic.twitter.com/t00lN1BjGA — Scuderia(@F1) February 19,SportFace.

