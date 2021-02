Osimhen ‘smentisce’ il fratello: “Amo Napoli, voglio rispetto” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoVictor Osimhen getta acqua sul fuoco delle polemiche generate dalle recenti dichiarazioni del fratello, che aveva dichiarato che il Napoli “non gioca per il suo attaccante e non ne esalta le caratteristiche”. Il calciatore nigeriano ha voluto precisare attraverso i social che quanto dichiarato dal suo familiare non ha nessun nesso con il suo pensiero: “Desidero chiarire che chiedere un’opinione relativa al calcio a un mio parente non è la stessa cosa che chiedermelo direttamente. Amo il Napoli, il club, il mio allenatore e la mia squadra. Amo particolarmente i miei compagni di squadra e spero di continuare a crescere e migliorare per aiutarli ancora di più. Questa è la mia opinione ufficiale e vi chiedo di rispettarla. Nessuno è il mio portavoce o altro”, ha scritto il giocatore su ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoVictorgetta acqua sul fuoco delle polemiche generate dalle recenti dichiarazioni del, che aveva dichiarato che il“non gioca per il suo attaccante e non ne esalta le caratteristiche”. Il calciatore nigeriano ha voluto precisare attraverso i social che quanto dichiarato dal suo familiare non ha nessun nesso con il suo pensiero: “Desidero chiarire che chiedere un’opinione relativa al calcio a un mio parente non è la stessa cosa che chiedermelo direttamente. Amo il, il club, il mio allenatore e la mia squadra. Amo particolarmente i miei compagni di squadra e spero di continuare a crescere e migliorare per aiutarli ancora di più. Questa è la mia opinione ufficiale e vi chiedo di rispettarla. Nessuno è il mio portavoce o altro”, ha scritto il giocatore su ...

ilnapolionline : Victor Osimhen sul social smentisce la voce che non si trova con il modulo azzurro - - generacomplotti : RT @infoitsport: Osimhen, la smentita del Policlinico (non firmata) è fake news. A che titolo smentisce? - ilNapolista - infoitsport : Osimhen, la smentita del Policlinico (non firmata) è fake news. A che titolo smentisce? - ilNapolista - infoitsport : Osimhen, la Federico II smentisce: «Non è lui il positivo alla nuova variante africana del Covid» - sportli26181512 : Covid, Napoli: 'Non sappiamo se Osimhen aveva la variante': (ANSA) - NAPOLI, 17 FEB - Il Napoli non conferma né sme… -