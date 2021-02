LIVE Tour des Alpes Maritimes et du Var in DIRETTA: cinque uomini al comando con 2? di vantaggio (Di venerdì 19 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.26 Il tutto sotto il controllo della Ineos Grenadiers e della Total Direct Energie. 14.22 Il loro vantaggio è arrivato sino a 7’20” sul gruppo. 14.17 Ma ad avere la meglio è stato un quintetto di corridori formato da: Tom Wirtgen (Bingoal), Oscar Cabedo (Burgos-BH), Flavien Maurelet (St-Michel), Otto Vergaerde (Alpecin-Fenix) e Jeremy Leveau (Xeliss). 14.11 La primissima parte di gara è stata caratterizzata da diversi tentativi di allungo. 14.06 186,8 chilometri per questa frazione di apertura tra Biot e Gourdon che presenta un finale ostico e adatto agli scalatori del gruppo. 14.00 Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della prima tappa del Tour des Alpes Maritimes et du Var 2021. La ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.26 Il tutto sotto il controllo della Ineos Grenadiers e della Total Direct Energie. 14.22 Il loroè arrivato sino a 7’20” sul gruppo. 14.17 Ma ad avere la meglio è stato un quintetto di corridori formato da: Tom Wirtgen (Bingoal), Oscar Cabedo (Burgos-BH), Flavien Maurelet (St-Michel), Otto Vergaerde (Alpecin-Fenix) e Jeremy Leveau (Xeliss). 14.11 La primissima parte di gara è stata caratterizzata da diversi tentativi di allungo. 14.06 186,8 chilometri per questa frazione di apertura tra Biot e Gourdon che presenta un finale ostico e adatto agli scalatori del gruppo. 14.00 Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostradella prima tappa deldeset du Var 2021. La ...

