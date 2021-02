La vittima è stata colpita con un coltello in via Colombo

PatriziaOrlan11 : RT @BabboleoNews: #Donna #assassinata in pieno centro a #Genova. La #vittima, 70 anni, è stata accoltellata nel proprio #negozio, una #pant… - BabboleoNews : #Donna #assassinata in pieno centro a #Genova. La #vittima, 70 anni, è stata accoltellata nel proprio #negozio, una… - fseviareggio : RT @iltirreno: La vittima è stata accoltellata. L’assassino è fuggito: inutile l’inseguimento di alcuni passanti. La polizia cerca l’ex com… - iltirreno : La vittima è stata accoltellata. L’assassino è fuggito: inutile l’inseguimento di alcuni passanti. La polizia cerca… - gianvitocafaro : RT @TgrRai: #Genova, donna aggredita e uccisa all’interno di un negozio di calzature in pieno centro. La vittima sarebbe stata colpita con… -

Ultime Notizie dalla rete : vittima stata

Fanpage.it

Laaccoltellata. L'assassino è fuggito: inutile l'inseguimento di alcuni . - -GENOVA Una donna èuccisa in via Colombo in pieno centro a Genova, nel negozio di calzature dove lavorava . Lasi chiama Clara Ceccarelli, 69 anni. Ricercato è l'ex compagno, un artigiano in difficoltà ...Una donna è stata accoltellata verso le 19 in via Colombo nel centro di Genova ed è morta poco dopo, era la titolare di una nota pantofoleria. L'omicida, un ...Inutili i tentativi di rianimazione da parte del 118, subito accorso sul posto. Dalle poche testimonianze — la zona era deserta per via delle restrizioni sul Covid — sembra che un uomo insanguinato è ...