Ilva | nuovo vertice al Mise Ministro Giorgetti | “Impegno a risolvere questione Cig Sì all’ingresso di Invitalia”

"La prossima settimana ci saranno altri incontri con la proprietà e ci impegniamo, come Governo, insieme con il Ministro Orlando, a risolvere l'Impegno per la cig dei dipendenti in amministrazione straordinaria. Serve la collaborazione di tutti e con questo spirito ci prepariamo a vedere, nei prossimi giorni, il sindaco di Taranto e il presidente della Regione Puglia". Così il Ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, che ha incontrato al Mise insieme con il Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, i sindacati sull'ex Ilva. Il Ministro ha anche auspicato che "Invitalia prosegua nel percorso dell'accordo". "L'importanza del settore dell'acciaio in Italia e la necessità della tutela ambientale come uno dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Ilva nuovo Ex Ilva, Giorgetti: "La siderurgia è strategica per il Paese" ... ma comunque importante per portare all'attenzione del nuovo Governo le difficoltà che vivono i laboratori di tutti gli stabilimenti ex Ilva, e in particolare quelli di Taranto. Dopo l'accordo del 10 ...

I veri dissidenti sono i governisti ... gli espulsi sono i 69 senatori e i 153 deputati che hanno deciso di appoggiare il nuovo governo, ... sosteneva che a Taranto si potessero tranquillamente sostituire gli impianti dell'Ilva con la ...

Nuovo governo, il dossier Ilva nell’agenda di Giorgetti e Cingolani Il Secolo XIX ArcelorMittal, vertice sindacati e nuovo Governo: confermati gli accordi di dicembre GENOVA - Al ministero dello Sviluppo economico incontro del ministro dello sviluppo economico tra Giancarlo Giorgetti, il ministro del Lavoro, Andrea Orlando e i sindacati sull'ex Ilva. "Abbiamo ascol ...

Ex Ilva: Giorgetti, impegno e Invitalia prosegua su accordo Nei prossimi giorni sono in programma altri incontri. Palombella (Uilm): “Incontro interlocutorio. Verificheremo gli impegni presi” ...

... ma comunque importante per portare all'attenzione delGoverno le difficoltà che vivono i laboratori di tutti gli stabilimenti ex, e in particolare quelli di Taranto. Dopo l'accordo del 10 ...... gli espulsi sono i 69 senatori e i 153 deputati che hanno deciso di appoggiare ilgoverno, ... sosteneva che a Taranto si potessero tranquillamente sostituire gli impianti dell'con la ...GENOVA - Al ministero dello Sviluppo economico incontro del ministro dello sviluppo economico tra Giancarlo Giorgetti, il ministro del Lavoro, Andrea Orlando e i sindacati sull'ex Ilva. "Abbiamo ascol ...Nei prossimi giorni sono in programma altri incontri. Palombella (Uilm): “Incontro interlocutorio. Verificheremo gli impegni presi” ...