Il processo ai Chicago 7 | gratis 2 giorni su Youtube

(Di venerdì 19 febbraio 2021)per 48 ore sul canaledi Netflix, da venerdì 19 a domenica 21 febbraio, Ilai7. IL film diretto da Aaron Sorkin, è incentrato sulrealmente avvenuto nel 1969, durante il quale sette persone sono state accusate dal Governo Federale degli USA di aver causato rivolte di masse nella Convention dei Democratici a, tenutasi l’anno prima. In quali lingue lo si potrà vedere? Il film sarà disponibile in lingua originale e sarà possibile attivare i sottotitoli in otto lingue, tra le quali l’italiano. Di cosa parla Ilai7? Quella che doveva essere una manifestazione pacifica contro la guerra in Vietnam alla convention del partito democratico statunitense del 1968 si è trasformata in ...

