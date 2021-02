Il Consiglio di Stato conferma lo stop degli impianti ex Ilva

Leggi su agi

(Di venerdì 19 febbraio 2021) AGI - Ildiha respinto il ricorso di ArcelorMittal per la sospensiva immediata della sentenza con cui il Tar di Lecce dello scorso 13 febbraio ha disposto lo spegnimento, entro 60 giorni,dell'area a caldo dell'acciaieria di Taranto. "Non risultano e non sono stati comprovati elementi tali da far ritenere che l'eventuale accoglimento della domanda cautelare in sede collegiale non sarebbe idonea a soddisfare gli interessi dell'appellante”, ha scritto in un provvedimento di cinque pagine, il presidente della quarta sezione deldi, Luigi Maruotti. Ildiha rinviato la pronuncia sulla richiesta di sospensiva all'udienza collegiale dell'11 marzo, non più decreto monocratico immediato come ...