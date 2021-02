Ibra preferisce Sanremo a San Siro? L' affondo di Fabrizio Biasin | dimostra di tifare solo per se stesso

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Che Zlatanhimovic - giocatore del Milan, gran visir dei bomber, svedese un filo ego-riferito - sia un serissimo professionista, non lo mettiamo in dubbio: se così non fosse non sarebbe arrivato alla sua veneranda età (39 primavere) con siffatta condizione psicofisica. Che sia innamorato di secomeAndrea Scanzi, pure. Se così non fosse, il mega nasone non avrebbe accettato di partecipare all'imminente edizione del Festival di(2-6 marzo) e, soprattutto, non lo avrebbe fatto con le modalità annunciate mezzo Gazzetta dello Sport dal direttore artistico Amadeus: «Zlatan si allenerà in Riviera per tutta la settimana, meticolosamente come sempre. I tifosi potranno stare tranquilli. Non farà il pendolare, andrà a Milano mercoledì per la partita contro l'Udinese poi tornerà a ...