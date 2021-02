Estrazione Million Day 19 febbraio | diretta oggi numeri vincenti

(Di venerdì 19 febbraio 2021)inlive diDay di192021: scopri con noi la combinazione vincente del concorso giornaliero. (screenshot video)Tutto pronto anche stasera per l’delDay: chi vincerà il milione di euro si scopre come sempre alle 19. L’assenza di un nuovo milionario dura ormai dallo scorso 9. Si tratta finora dell’unico vincitore del mese. Dall’inizio del gioco, invece, ci sono stati 150 nuovi milionari, una media di 50 milionari all’anno, quasi uno a settimana. Insomma, siamo di fronte a una pia di premi. E l’appuntamento con la fortuna si rinnova come sempre ogni sera. Cosa è successo nelle estrazioni di giovedì –> CLICCA QUIDay ...

cronaca_news : Million Day estrazione oggi venerdì 19 febbraio 2021: numeri e combinazione vincente Million Day di oggi… - CorriereCitta : #MillionDay 19 febbraio 2021: i numeri vincenti dell’estrazione di oggi - zazoomblog : Estrazione Million Day 19 febbraio 2021: i numeri vincenti - #Estrazione #Million #febbraio #2021: - CasilinaNews : Million Day, estrazione di oggi: numeri vincenti 19 febbraio 2021 - zazoomblog : Estrazione Million Day di oggi giovedì 18 Febbraio 2021: i numeri vincenti - #Estrazione #Million #giovedì -

Ultime Notizie dalla rete : Estrazione Million

Leggo.it

in diretta l'dei cinque numeri vincenti di venerdì 19 febbraio 2021 . Su in diretta l'delDay . I cinque numeri vincenti di oggi dalle ore 19.Day è il gioco di Lottomatica che permette di vincere un milione di euro.DAY: I NUMERI VINCENTI DI VENERDI' ...Il dado è tratto: pochi istanti fa si è tenuta l'delDay di oggi , giovedì 18 febbraio 2021. A fondo pagina potete trovare i cinque numeri vincenti, ma in alternativa è possibile verificare le giocate andando a visualizzare lo ...Estrazione in diretta live di Million Day di oggi 19 febbraio 2021: scopri con noi la combinazione vincente del concorso giornaliero.Venerdì 19 febbraio al Million Day come tutti i giorni caccia alla cinquina che vale un milione di euro. Il concorso di Lottomatica ...