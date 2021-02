Donna uccisa a coltellate nel suo negozio a Genova: si cerca l'ex compagno (Di venerdì 19 febbraio 2021) La polizia sta cercando di rintracciare l ex compagno di Clara Ceccarelli , la Donna di 70 anni uccisa nel tardo pomeriggio di oggi nel suo negozio di pantofole, in pieno centro a Genova . Al momento ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 19 febbraio 2021) La polizia stando di rintracciare l exdi Clara Ceccarelli , ladi 70 anninel tardo pomeriggio di oggi nel suodi pantofole, in pieno centro a. Al momento ...

enpaonlus : Attivista animalista uccisa in casa. Il compagno è stato fermato: è accusato di omicidio - Agenzia_Ansa : Una donna uccisa per strada a Genova. Accoltellata in pieno centro della città #ANSA - rtl1025 : ?? Una donna è stata uccisa per strada a #Genova, a quanto sembra con un coltello. E' accaduto pochi minuti fa in v… - rep_genova : Genova, donna uccisa nel suo negozio, si cerca l'ex compagno [di Annissa Defilippi, Massimiliano Salvo] [aggiorname… - giap87625642 : RT @Marco_dreams: Un’altra donna uccisa oggi dal suo compagno. È una mattanza allucinante. -