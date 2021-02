Caso Schwazer, Iannone: “Fermiamo questo sistema, non è giusto che paghino gli innocenti” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il pilota di MotoGP Andrea Iannone ha commentato sul suo profilo Instagram il Caso Schwazer. “questo sistema va fermato per il bene degli atleti che da una vita si sacrificano e fanno sforzi psicofisici senza essere dopati” ha scritto l’ex Aprilia, il quale ha inoltre pubblicato la notizia dell’innocenza di Schwazer scrivendo “C’era una volta lo sport“. Iannone ha ricevuto una squalifica di 4 anni dopo essere risultato positivo ad un controllo antidoping nel 2019. “Sicuramente ci sono atleti che si dopano ed è giusto che siano puniti, ma chi è pulito non è giusto che paghi soltanto perché la mafia è più grande dello sport. Fa veramente schifo tutto questo” ha concluso il centauro. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il pilota di MotoGP Andreaha commentato sul suo profilo Instagram il. “va fermato per il bene degli atleti che da una vita si sacrificano e fanno sforzi psicofisici senza essere dopati” ha scritto l’ex Aprilia, il quale ha inoltre pubblicato la notizia dell’innocenza discrivendo “C’era una volta lo sport“.ha ricevuto una squalifica di 4 anni dopo essere risultato positivo ad un controllo antidoping nel 2019. “Sicuramente ci sono atleti che si dopano ed èche siano puniti, ma chi è pulito non èche paghi soltanto perché la mafia è più grande dello sport. Fa veramente schifo tutto” ha concluso il centauro. SportFace.

Agenzia_Ansa : 'Archivazione per non aver commesso il fatto'. Cosi' il Tribunale di Bolzano pone fine al processo di primo grado p… - FBiasin : Caso #Schwazer: il gip dispone l'archiviazione: 'Non ha commesso il fatto'. 4 anni e mezzo dopo, che per un atleta… - TgLa7 : #Doping, gip su caso #Schwazer dispone archiviazione: 'Campioni urina alterati' - EmmanBuzz : RT @CampiMinati: In un mondo normale qualcuno per il caso Schwazer dovrebbe finire in galera. - SilviaBogani : Telegiornale sportivo di un canale sportivo e neanche una parola sul caso #Schwazer . Complimenti @SkySport -