Caso Gregoretti, Salvini: «Di Maio e Lamorgese confermano continuità dell’azione di governo» (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nuova udienza preliminare, la terza, del Caso Gregoretti. Il leader della Lega Matteo Salvini è stato presente nell’aula bunker di Catania per la nuova udienza. Mascherina tricolore, il numero uno del Carroccio è stato accompagnato dal suo legale, l’avvocato Giulia Bongiorno. Salvini è accusato di sequestro di persona. Nella città etnea, su richiesta del gip, sono presenti anche Luigi Di Maio, ai tempi della vicenda vicepremier, e l’attuale titolare dell’Interno, Luciana Lamorgese. Lo scorso 28 gennaio, invece, era stata la volta della deposizione del premier Giuseppe Conte, raccolta in trasferta dal gip Nunzio Sarpietro che era venuto a Roma, a Palazzo Chigi, per ascoltare il premier Giuseppe Conte. Caso Gregoretti, Salvini: «Abbiamo ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nuova udienza preliminare, la terza, del. Il leader della Lega Matteoè stato presente nell’aula bunker di Catania per la nuova udienza. Mascherina tricolore, il numero uno del Carroccio è stato accompagnato dal suo legale, l’avvocato Giulia Bongiorno.è accusato di sequestro di persona. Nella città etnea, su richiesta del gip, sono presenti anche Luigi Di, ai tempi della vicenda vicepremier, e l’attuale titolare dell’Interno, Luciana. Lo scorso 28 gennaio, invece, era stata la volta della deposizione del premier Giuseppe Conte, raccolta in trasferta dal gip Nunzio Sarpietro che era venuto a Roma, a Palazzo Chigi, per ascoltare il premier Giuseppe Conte.: «Abbiamo ...

Noiconsalvini : ?? OGGI MATTEO SALVINI A CATANIA PER L’UDIENZA SUL CASO GREGORETTI. NON MOLLARE, CAPITANO! #iostoconSalvini ???? - Agenzia_Ansa : Caso Gregoretti, udienza a Catania per la richiesta di rinvio a giudizio dell'ex ministro Matteo Salvini. La mini… - LegaSalvini : ?? CASO GREGORETTI, DOMANI MATTEO SALVINI SARÀ A CATANIA PER L’UDIENZA SUL CASO GREGORETTI. SIAMO CON TE, CAPITANO!… - Lorenzxo2 : RT @ChiodiDonatella: #SALVINI CON IL GIUDICE #SARPIETRO A #CATANIA: MA NON A CENA Udienza preliminare per il caso #Gregoretti. Dopo la val… - AAHLundgren1 : RT @LegaSalvini: CASO #GREGORETTI: OGGI #SALVINI, LAMORGESE E DI MAIO IN AULA. -