Cagliari-Torino 0-1 | Bremer regala ossigeno ai granata

(Di venerdì 19 febbraio 2021)(ITALPRESS) – Una testata diaffonda ilal. Nello scontro diretto alla ‘Sardegna Arenà tra le due grandi deluse del campionato, ipassano per 1-0 e allontanano il terzultimo posto occupato dai rossoblù portandosi a cinque lunghezze di distacco. Con una posta in palio così alta a beneficiarne non è stato lo spettacolo. Le due squadre si annullano a centrocampo per i primi venti minuti, poi è ila prendere in mano il pallino del gioco. Il primo brivido per la porta di Sirigu arriva al 32’ quando Simeone, complice la deviazione di, manda a lato di un soffio. Ilha grosse difficoltà in fase di costruzione con Zaza e Belotti troppo isolati in ...

Toro_News : ?? | POSTPARTITA Le dichiarazioni del mister #Nicola nel postpartita di #CagliariToro #CagliariTorino #SerieATIM… - _Simo95_ : Sarebbe fondamentale arrivare a giocare Milan Cagliari e Torino Milan con la prima già retrocessa e la seconda già salva - TuttoRossoblu : ??#CagliariTorino finisce 0-1. ???????Il #Torino vince lo scontro salvezza, il #Cagliari attacca ma #Bremer al 76’ de… - infossport2021 : #SerieA : Cagliari 0-1 Torino ? Gleison Bremer (76') - pasqualinipatri : Serie A, la Fiorentina cala il tris contro lo Spezia. A Cagliari la spunta il Torino -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Torino

Sky Sport

Commenta per primo0 - 1 Cragno 7 : incolpevole sul gol. Decisivo su Belotti e Rincon. Per il resto mai chiamato in causa. Rugani 6,5 : chi criticava il suo stato di forma si sbagliava di grosso. ...Commenta per primo Al termine della vittoria di, il man of the match, Bremer , ha parlato a Sky : 'Ultimamente la classifica non va bene, la squadra sta col mister, dobbiamo raggiungere l'obiettivo. Abbiamo preparato bene la partita, era ...Cagliari, 19 febbraio 2021 - Alla Sardegna Arena va in scena l'anticipo serale del venerdì, la sfida salvezza tra Cagliari e Torino valida per la 23esima giornata di Serie A. Il match è povero di emoz ...Il Torino sbanca Cagliari grazie al gol di Bremer ad un quarto d'ora dalla fine. Gara che è rimasta bloccato sullo 0-0 per più di un'ora, ma che alla fine è stata sbloccata dal difensore granata che ...