Barbara d’Urso confessa il dolore e commuove tutti | “mi manchi”

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Uno scatto fotografico pubblicato dapoche ore fa su Instagram ha commosso i suoi followers. Nonostante l’immagine sia un po’ ingiallita, sgranata, l’amore che ritrae quella foto è perfettamente a fuoco. Come anche la quotidianità di quei giorni, condivisa in famiglia e tra gli affetti più importanti. La conduttrice di Live Non è … L'articolo proviene da Velvet Gossip.