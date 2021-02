(Di venerdì 19 febbraio 2021) Da un lato il suo primo festival di Sanremo, dall'altro l'uscita di Meridionale (il 12 marzo), il suo secondo album. E' un momento cruciale per il giovane cantautore, calabrese di nascita, ...

AnsaCalabria : Aiello, io il più piccolo tra i Big. Al festival con Ora, il 12 marzo esce secondo album Meridionale |#ANSA - AnsaLiguria : Aiello, io il più piccolo tra i Big. Al festival con Ora, il 12 marzo esce secondo album Meridionale #ANSA - condorbox : Aiello, io il più piccolo tra i Big #news - giornaleradiofm : Aiello, io il più piccolo tra i Big: (ANSA) - ROMA, 19 FEB - Da un lato il suo primo festival di Sanremo, dall'altr… - LaCnews24 : Festival di Sanremo, il cantautore Aiello: ''La mia musica sul palco piu' grande d'Italia'' #calabrianotizie… -

Ultime Notizie dalla rete : Aiello più

...tappa obbligatoria e fino a qualche mese fa non ci pensavo proprio - racconta, in gara con il brano Ora - . Poi, complice anche il periodo che stiamo vivendo, ho provato a dare uno spazio...... spiegati da: " Farfalle " è il primo pezzo del disco dopo Intro. E' il frutto di un'esigenza, una scossa, a gamba tesa con il viaggio sonoro per sonoritàforti anche se nel ritornello ...