USA, prezzi import gennaio +1,4% prezzi export +2,5% (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Teleborsa) – Crescono più delle attese i prezzi import-export USA nel mese di gennaio. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Labour Statistics americano, i prezzi import hanno segnato un +1,4% su mese dal +1% di dicembre (dato rivisto da +0,9%). Il dato è migliore delle attese degli analisti che avevano stimato una crescita dell’1%. Su base annua, i prezzi import registrano una crescita dello 0,9% dal -0,3%. Al netto delle importazioni di petrolio i prezzi hanno registrato un +0,8% su base mensile, la crescita più consistente da aprile 2011. I prezzi export hanno riportato un incremento del 2,5% ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Teleborsa) – Crescono più delle attese iUSA nel mese di. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Labour Statistics americano, ihanno segnato un +1,4% su mese dal +1% di dicembre (dato rivisto da +0,9%). Il dato è migliore delle attese degli analisti che avevano stimato una crescita dell’1%. Su base annua, iregistrano una crescita dello 0,9% dal -0,3%. Al netto delleazioni di petrolio ihanno registrato un +0,8% su base mensile, la crescita più consistente da aprile 2011. Ihanno riportato un incremento del 2,5% ...

USA, indice Philly Fed manifatturiero scende a 23,1 punti a febbraio Sale quello sull'occupazione che si attesta a 25,3 da 22,5 punti, mentre quello sulla spesa per gli investimenti (capex) scende a 25,2 da 35,4 e quello sui prezzi sale a 54,4 da 45,4 punti.

USA, indice Philly Fed manifatturiero scende a 23,1 punti a febbraio (Teleborsa) - Diminuisce l'aspettativa delle aziende del settore manifatturiero nell'area di Philadelphia, negli Stati Uniti, pur rimanendo positiva. Nel mese di febbraio, infatti, l'indice relativo..

