Ufficiale | Monza | arriva Stankovski del Rabotnick

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Ilannuncia il primo acquisto in vista della prossima stagione. “Siamo orgogliosi di annunciare che uno dei più talentuosi calciatori macedoni, Luka, continuerà la sua carriera nel club italiano delda giugno. I due club hanno concordato i dettagli del trasferimento che sarà realizzato nella prossima finestra di mercato. – ha spiegato il presidente del club Dragan Popovski – Posso dire che c’erano molte offerte per il calciatore, ma abbiamo deciso di comune accordo che ilera la soluzione migliore per tutti. Siamo felici che la nostra società continui con successo la politica di crescere giovani talenti per poi cederli all’estero”. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Primo colpo del Monza per la stagione 2021/22: è Luka Stankovski, fantasista classe 2002 in forza ai macedoni del Rabotnicki. Ad annunciarlo è proprio il club macedone che spiega come il giocatore si trasferirà in Italia. Luka Stankovski, fantasista classe 2002 in forza ai macedoni del Rabotnicki e seguito anche dal Napoli negli ultimi mesi.