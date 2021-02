Tagliavanti | motore c’è | bisogna solo accenderlo

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma – “L’appello ai partiti, in vista delle elezioni per il Campidoglio, e’ a una lettura piu’ faticosa ma anche piu’ realistica di Roma. Sono veramente stanco delle semplificazioni e delle generalizzazioni che in genere danno sempre un’immagine negativa della citta’. Sono molto preoccupato, e’ come se gli stessi rappresentanti politici non riuscissero a uscire dalla gabbia dei luoghi comuni su Roma.” “E poi l’idea che candidarsi a sindaco della Capitale sia una sorta di disgrazia politica dimostra che non c’e’ una corretta lettura della citta’. Questa e’ una grande citta’, piena di energie e competenze, che aspetta soltanto che qualcuno le liberi e le organizzi.” “La capitale e’ pienamente in grado di ripartire. Anzi, parlando con gli imprenditori e le realta’ sociali, mi accorgo che ci sono grande impazienza, voglia e determinazione in questo senso. Ci vuole chi sia capace di ...