Stella Rossa-Milan, formazioni ufficiali: Pioli fa sette cambi. Mandzukic c’è (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ecco le formazioni ufficiali di Stella Rossa-Milan. Ecco gli undici scelti dai due tecnici Stefano Pioli e Dejan Stankovic Si avvicina il momento del calcio d’inizio di Stella Rossa-Milan, primo atto di questi sedicesimi di finale di Europa League. Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre. Stella Rossa (4-3-2-1): Borjan; Pankov, Milunovic, Degenec; Gobeljic, Kanga, N. Petrovic, Rodic; Ben Nabouhane, Ivanic; Falcinelli. Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Meitè, Bennacer; Castillejo, Krunic, Rebic; Mandzukic. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ecco ledi. Ecco gli undici scelti dai due tecnici Stefanoe Dejan Stankovic Si avvicina il momento del calcio d’inizio di, primo atto di questi sedicesimi di finale di Europa League. Ecco ledelle due squadre.(4-3-2-1): Borjan; Pankov, Milunovic, Degenec; Gobeljic, Kanga, N. Petrovic, Rodic; Ben Nabouhane, Ivanic; Falcinelli.(4-2-3-1): Donnarumma; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Meitè, Bennacer; Castillejo, Krunic, Rebic;. Leggi su Calcionews24.com

acmilan : Last time we faced ’em in Belgrade...we all remember how that 2006/07 #UCL campaign ended ?? L’ultima volta a Belg… - pisto_gol : Quel giorno è nato il Milan che ha fatto la Storia (nonostante uno dei più clamorosi scandali arbitrali della CdC)… - calciodangolo_ : #StellaRossaMilan, le formazioni ufficiali: #Mandzukic titolare, #Krunic trequartista????? - Angolo_Milan : #StellaRossaMilan, le formazioni ufficiali: #Mandzukic titolare, #Krunic trequartista????? - MCalcioNews : Europa League: l'11 scelto da Pioli per Stella Rossa-Milan -