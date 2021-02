Stella Rossa-Milan diretta e streaming, dove vedere il match oggi (Di giovedì 18 febbraio 2021) Stella Rossa-Milan si gioca oggi, giovedì 18 febbraio 2021 alle ore 18.55 per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. match importante per i padroni di casa guidati da Dejan Stankovic ma anche per gli ospiti di Stefano Pioli chiamati a riprendersi dopo il k.o. in campionato contro lo Spezia.Stella Rossa-Milan, le probabili formazionicaption id="attachment 1095449" align="alignnone" width="654" Stella Rossa-Milan (getty images)/captionFormazioni praticamente decise per la gara odierna. Queste le possibili scelte per Stella Rossa-Milan:Stella Rossa (4-2-3-1): Borjan; Gajic, Pankov, Milunovic, Rodic; Sanogo, ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 18 febbraio 2021)si gioca, giovedì 18 febbraio 2021 alle ore 18.55 per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League.importante per i padroni di casa guidati da Dejan Stankovic ma anche per gli ospiti di Stefano Pioli chiamati a riprendersi dopo il k.o. in campionato contro lo Spezia., le probabili formazionicaption id="attachment 1095449" align="alignnone" width="654"(getty images)/captionFormazioni praticamente decise per la gara odierna. Queste le possibili scelte per(4-2-3-1): Borjan; Gajic, Pankov, Milunovic, Rodic; Sanogo, ...

SkySport : Stella Rossa-Milan, Stankovic: 'Non abbiamo nulla da perdere. Ibra non mi stupisce' - angiuoniluigi : RT @GoalItalia: Falcinelli più Falco: la Stella Rossa che sfida il Milan parla italiano ???? - MCM2205 : RT @LGWsport: Stankovic per una partita contro il Milan è tutti i giorni su un giornale con tanto di “vi asfalteremo” ecc ecc... giocatori… - sportli26181512 : QS: 'Mandzukic fa le prove da Ibra contro la Stella Rossa': Si parla anche dell’impegno dei rossoneri in Europa Lea… - MilanNewsit : QS: 'Mandzukic fa le prove da Ibra contro la Stella Rossa' -