Seconda ondata più pesante della prima. A gennaio in crescita del 12,8% i contagi sul lavoro denunciati all'Inail (Di giovedì 18 febbraio 2021) I contagi sul lavoro da Coronavirus denunciati all'Inail al 31 gennaio sono 147.875, pari a circa un quarto delle denunce complessive di infortunio presentate all'Istituto e al 5,8% dei contagiati nazionali totali comunicati dall'Istituto superiore di Sanità alla fine di gennaio. I casi in più rispetto ai 131.090 del mese precedente sono 16.785 (+12,8%). La Seconda ondata della pandemia, rileva il report dell'Inail pubblicato oggi, ha avuto un impatto più intenso della prima anche in ambito lavorativo e non solo per la presenza di un mese in più. Il quadrimestre ottobre 2020-gennaio 2021, con oltre 92mila contagi, incide, infatti, per il 62,3% sul ...

