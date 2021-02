(Di giovedì 18 febbraio 2021) Incidente mortale sul lavoro alle 14.30 oggi a Vigonza in via Oslo 4. Rosario Fidone , 63 anni, di Mira,della ditta Franco Gomme è caduto mentre stava lavorando ed è morto. Sul posto i ...

francobus100 : Operaio precipita con il muletto da 6 metri e muore sul colpo

Sul posto i carabinieri che hanno accertato come l'è p recipitato con il muletto da un soppalco alto circa 6 metri all'interno del capannone mentre stava effettuando una manovra di ...Leggi anche > Scontro frontale tra auto e bici: muore noto pasticcere Padova,da un soppalco mentre scarica dei faldoni:63enne muore sul posto di lavoro Leggi anche > Venezia, ...Incidente sul lavoro in un cantiere allestito sul viadotto Cento dell'autostrada Torino-Savona, nel territorio di Mondovì: è successo nel pomeriggio di oggi (giovedì 18 febbraio). Due giovani operai d ...Sono stati trasportati in codice rosso in ospedale due giovani operai che lavoravano sulla Torino-Savona. Entrambi sono precipitati per una ventina di metri da un viadotto. Si trovano uno al CTO di To ...