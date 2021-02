Non fu doping. Il tribunale di Bolzano riscrive la vicenda di Alex Schwazer (Di giovedì 18 febbraio 2021) Non fu doping. Si riapre il caso Alex Schwazer. La sentenza del Tribunale di Bolzano è destinata a fare scalpore. Per ora si limita – e non è poco – a riscrivere una storia che «puzzava» di misteri e zone d’ombra fin dall’inizio. Archiviato il procedimento penale a carico del marciatore azzurro «per non aver commesso il fatto». Leggi su vanityfair (Di giovedì 18 febbraio 2021) Non fu doping. Si riapre il caso Alex Schwazer. La sentenza del Tribunale di Bolzano è destinata a fare scalpore. Per ora si limita – e non è poco – a riscrivere una storia che «puzzava» di misteri e zone d’ombra fin dall’inizio. Archiviato il procedimento penale a carico del marciatore azzurro «per non aver commesso il fatto».

Agenzia_Ansa : 'Archivazione per non aver commesso il fatto'. Cosi' il Tribunale di Bolzano pone fine al processo di primo grado p… - repubblica : ?? Atletica, tribunale di Bolzano assolve Schwazer: 'Nel 2016 non ci fu doping'. L'olimpionico di marcia potra' chie… - LiaCapizzi : Il giallo doping di Alex Schwazer. Il Gip di Bolzano Pelino scrive la parola fine sul fronte giustizia sportiva. D… - Mario08217811 : Atletica, il Tribunale di Bolzano assolve Schwazer: 'Nel 2016 non ci fu doping, provette alterate per discreditare… - GigiBorghi : RT @LucaMarelli72: #Schwazer assolto dall'accusa di doping. Adesso, come per il caso #PSGBasaksehir, aspettiamo fiduciosi le scuse di chi l… -