No, Walter Ricciardi non ha proposto di «fucilare negazionisti e no-vax» (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il 17 febbraio 2021 su Twitter è stato pubblicato lo screenshot di un presunto articolo di TgCom24, contenente una foto di Walter Ricciardi – consulente del ministro della Salute Roberto Speranza – e un titolo che recita: «Coronavirus, Ricciardi: Chiudere tutto, fucilare negazionisti e no-vax». L’articolo è datato 14 febbraio 2021 e sarebbe stato pubblicato alle ore 12:33 nella sezione dedicata alla cronaca del portale d’informazione. Si tratta di una notizia falsa. Una tale dichiarazione non compare su alcun mezzo d’informazione, nazionale o internazionale, né tra le comunicazioni del ministero della Salute. Alle 12:33 del 14 febbraio 2021 TgCom24 ha realmente pubblicato un articolo contenente una dichiarazione di Ricciardi, ma il reale titolo è «Coronavirus, ... Leggi su facta.news (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il 17 febbraio 2021 su Twitter è stato pubblicato lo screenshot di un presunto articolo di TgCom24, contenente una foto di– consulente del ministro della Salute Roberto Speranza – e un titolo che recita: «Coronavirus,: Chiudere tutto,e no-vax». L’articolo è datato 14 febbraio 2021 e sarebbe stato pubblicato alle ore 12:33 nella sezione dedicata alla cronaca del portale d’informazione. Si tratta di una notizia falsa. Una tale dichiarazione non compare su alcun mezzo d’informazione, nazionale o internazionale, né tra le comunicazioni del ministero della Salute. Alle 12:33 del 14 febbraio 2021 TgCom24 ha realmente pubblicato un articolo contenente una dichiarazione di, ma il reale titolo è «Coronavirus, ...

