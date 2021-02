Meteo – Vortice polare impazzito in Messico: neve copiosa e gelo (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ondata di gelo anche sulla parte settentrionale del Messico. gelo siderale è quello che interessa ancora la parte meridionale degli Stati Uniti d’America. Lo Stato maggiormente vestito dal grave maltempo è il Texas. E anche il Messico ha subito gli effetti dell’ondata di freddo provenienti dalle regioni polari. La neve è caduta abbondante nelle città Leggi su periodicodaily (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ondata dianche sulla parte settentrionale delsiderale è quello che interessa ancora la parte meridionale degli Stati Uniti d’America. Lo Stato maggiormente vestito dal grave maltempo è il Texas. E anche ilha subito gli effetti dell’ondata di freddo provenienti dalle regioni polari. Laè caduta abbondante nelle città

MoliPietro : Meteo – Vortice polare impazzito in Messico: neve copiosa e gelo - la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - VIDEO METEO Inverno finito? No! Ancora PROBABILI soprese in vista, alla luce delle v… - SimoneAgazzini : Per la 1a volta ho lasciato scadere assicurazione moto in novembre, dato che entravamo in zona rossa ed in un vorti… - infoitinterno : Meteo. VORTICE POLARE, cambiamenti in vista dopo lo STRATWARMING - Roberta03124620 : @Stefani08986901 Penso sia un vortice, tra gli emoticon sulle condizioni meteo non lo trovo, saranno emoticon nuove. -